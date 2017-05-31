林心如新戲開鏡 被問逼婚霍建華變臉

林心如《我的男孩》今(31日)舉辦開鏡記者會。(圖／本報系資料照)

電視劇《我的男孩》是林心如產後復出首部作品，不僅擔任女主角，也是製作人，今(31日)舉辦開鏡記者會，她以黑色深V連身褲現身，展現好身材，不過被問到逼婚一事，她難得有點微怒秒變臉。

林心如去年和霍建華結婚，今年喜迎女兒「小天使」出生，不過日前卻被名嘴宋祖德爆料，她以懷孕逼婚霍建華，男方只好舉辦婚禮來掩人耳目，2人至今仍未正式領證，「只能算非法同居」，事後華心透露工作室發聲明駁斥，強調她們已辦理手續，要求他道歉不然提告。

今她出席記者會，不免俗被問到，她無奈說：「這好無聊的問題哦，別問了，都發聲明了。」表情有些微怒，談到女兒才露出笑容。

(中時電子報)