京都首座Outlet 可望2023年開業

京都府將出現首座大型的Outlet購物中心。《京都新聞》報導，經營Premium Outlet的三菱地所集團與城陽市東部一帶丘陵地的地主達成協議，預定配合2023年新名神高速公路全線通車，推動興建Outlet的計畫。

三菱地所集團預定購買面積約420公頃的丘陵地，當中的長池先行整備地區約27公頃的土地進行開發，預定2023年度通車的新名神高速公路也考慮在Outlet周邊建設交流道。

該丘陵地自1960年代起開始採石，是建築資材的一大供應地，由於造成環境破壞，使造鎮問題成為長年的懸案。

城陽市已於2007年決定重新填土並著手進行大規模開發，因此長池先行整備地區與京都府、京都市和地主們組織的協議會都希望促成Outlet購物中心進駐。

三菱地所集團在日本共經營了9家的Premium Outlet，在近畿地區有神戶市的「神戸三田」和大阪府泉佐野市的「RINKU」兩家購物設施。

(中時)