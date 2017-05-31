好大的官威！國軍班長扯倒櫃砸傷役男遭起訴
陸軍步兵第302旅的林姓班長發現某寢室太吵，進門檢查內務時認為床墊棉被及內務櫃不合格，扯被、推倒內務櫃要求重新整理，不慎砸傷蔡姓士兵，造成他背側及臀部肌慢性發炎等傷害，該班長被依過失傷害罪起訴。
27歲的林姓班長去年擔該旅第三營第三連的值星官，值勤時發現某寢室太吵，進入檢查內務，認為床墊、棉被及內務櫃不合格，因而將棉被拉扯在地、並推倒內務櫃，要求重新整理。
沒想到，內務櫃倒下、物品及棉被等掉落，砸傷正重新整理內務的蔡姓士兵，造成他的右側梨狀肌症候群併坐骨神經壓迫、右側背肌及臀大肌群慢性發炎等傷害，全案經蔡男投訴台中憲兵隊後移送偵辦。
台中地檢署檢察官經由在場證人佐證，認為林姓班長推倒內務櫃時，未注意力道及方向砸傷士兵，依過失傷害罪嫌將他起訴。
(中時)
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