賀陳旦：蘇花斷 地方政府不宜用喊話解決

交通部長賀陳旦（右）與立委鄭寶清（右二）等人31日到桃園視察。（甘嘉雯攝）

交通部長賀陳旦（右）與立委鄭寶清（右二）等人31日到桃園視察。（甘嘉雯攝）

交通部長賀陳旦31日到桃園視察虎頭山風景區，針對蘇花公路遭落石斷路，造成端節大塞車，花蓮縣長傅崑萁對中央喊話，要求早日進行蘇花改二期工程，他表示，蘇花公路有地質、迎風面等問題，在規畫設計上要更重視安全，蘇花改是經過多年時間才決定的案子，如果要推二期工程，就要拿出更完整的數據，不宜用喊話的方式解決，也希望地方政府不要只會指責別人沒有做這些事情。

蘇花公路落石斷路引發民怨，交通部遭花蓮縣長傅崐萁抨擊處理不好，要求中央應該要規劃蘇花改二期工程，賀陳旦表示，各項建設要以務實的態度面對，希望拿出數字，針對工程安全進行檢討，而不是以「喊話方式」，把不存在的「第二期工程」拿出來要求做出承諾。

賀陳旦表示，目前的蘇花改已經過多年的研究、規畫，專家也參與討論才定案，前瞻基礎建設沒有忽略東部地區，包括鐵路雙軌化、南迴鐵路電氣化，都是幾百億元的投資，花蓮也投入許多數位建設經費，改善城鄉差距，政府對花蓮的建設絕對沒有怠慢。

此外，外界批評啟動海上輸運動作太慢，賀陳旦說，依照《東部發展條例》規範，必須鐵、公路系統中斷10天才啟動，交通部已經提前啟動，且斷路後，2位次長都到現場，不能說，一定要什麼人到場，才代表對這件事情重視，救災緩慢的原因是因為落石不斷。

(中時)