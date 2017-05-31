建商讓利衝擊 台灣房屋5月量價增幅趨緩
建商「讓利」衝買氣，台灣房屋統計「7都」5月內部成交量、價漲跌互見，但已發現量、價成長趨緩。
台灣房屋統計5月內部「7都」平均成交量減少0.6％，價格也下跌0.8％，桃園市及新竹地區則量、價同增；台中市、台北市及高雄市成交量各減少5％、4.8％、4.2％，其餘都小幅增加；價格則有高雄市、新北市、台北市小跌，跌幅分別為4.9％、4.1％、2.1％。
台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，建商在「520檔期」建商動作，「讓利」吸引首購族買新屋，衝擊中古屋市場交易量放緩，僅低總價、低單價產品有量，平均交易單價也都持續盤整。
她說，新北市、桃園市相對其他地區量漲，這兩個地區近兩年價格盤整後，不乏1字頭、2字頭的低單價待售物件可供選擇，加上機場捷運通車利多，讓自住買家購屋選擇範圍放寬
，仍是今年度房市焦點。
台灣房屋智庫經理江怡慧指出，桃園市5月成交量增7.6％，以中古低總宅自住買盤為主，平均總價800萬元至1,200萬元，熱區在中壢、桃園、八德、龍潭等4個行政區，產品類型偏好3房以下的電梯大樓為主。
江怡慧說，新竹地區觀察到小型店面買家明顯出手，總價偏好在2,000萬元以內的住店，交易熱度有增溫現象。
(工商)
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