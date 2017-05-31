今年指考4.73萬人報考 再創新低
大學指考7月1日至3日舉行，今年有4萬7300多人報名，比去年少3500多人，再度創下歷史新低。大考中心表示，准考證將於6月1日寄發，若考生遲至6月5日仍未收到，可向大考中心查詢。
去年報名指考的有5萬871人，今年只剩4萬7300多人，對大學招生造成衝擊。大考中心表示，考生若6月5日前仍未收到准考證或領取通知，集體報名者，可洽代辦報名單位；個別報名者，以網路或電話語音（02）23643677查詢。
大考中心提醒考生，收到准考證後，務必確實核校，如發現准考證上之姓名、身分證號碼、性別、考區、報考科目、相片及冷氣試場等7項，有任一項與原報名資料不同而須更正者，須於6月6日前，將作廢之准考證以限時掛號郵寄至大考中心，以辦理重製作業；這7項以外之資料（如地址、電話等），如有錯誤，考生可於6月6日下午5時前逕至大考中心網站修改。
大考中心呼籲考生，准考證務應妥為保存，考試時須憑准考證入場，如於考試前毀損或遺失，應於考試當日攜帶考生身分證（或居留證、護照、駕駛執照、有相片之全民健康保險卡之一）正本，向考（分）區試務辦公室申請補發，未帶證件者不予補發；准考證僅供考試時使用，考試結束後不再補發。
今年指考的試場分配表及詳細地點於6月16日公布，刊載於大考中心網站，並提供網路及電話語音（02）23643677查詢，考生可多加利用。
(中時)
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