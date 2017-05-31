毒蟲雨天路滑摔車 遭警查出通緝還搜到毒品
2男騎士31日清晨騎機車行經鳳山區，但他們形跡可疑遭警盯上，見警尾隨竟各自加速分頭逃竄，其中48歲蔡姓騎士還因天雨路滑自摔，警上前攙扶關心，清查身分驚見他是毒品通緝犯，還在蔡男身上找到1包海洛因，依法送辦；另名46歲楊姓騎士也被攔查，雖無不法情事，但其無照駕駛，依法開單舉發。
鳳山分局五甲派出所巡邏警組，今清晨5時許在自強二路與鎮南街口，撞見2名男騎士可疑，準備尾隨上前攔查時，騎士們竟加速分頭逃竄，員警也分兩頭追車；其中林員追捕蔡男至五福一路、福德街口時，蔡男因天雨路滑不慎自摔，林員上前查看其傷勢，蔡男僅右膝擦傷並無大礙。
不過，警方清查蔡男身分時，赫然發現他是高雄地檢署發布的毒品通緝犯，判刑5月卻遲未入監服刑，並在其皮夾內查獲海洛因1包0.24公克，蔡男見難逃法網，坦承持毒；另騎士楊男則在五甲三路上的速食店前被其他警員攔下，楊男雖無不法情事，但被查出無照駕駛，警當場開出1張6000元罰單。
警訊後，除將蔡男解送歸案外，身上搜出的毒品也令他多加1條毒品罪。
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(中時)
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