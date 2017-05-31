24歲研究生找57歲婦「排毒」 被逮怨：虧大了
24歲在北部某大學攻讀研究所的陳姓學生，因課業壓力太大，為抒壓透過網路「捷克論壇」，找到暱稱「薔薇」的女子，雙方講好以1500元台幣進行半套性服務，陳依約前往成都路某大樓套房，但事畢卻遭萬華警方查獲，陳在警局獲知「薔薇」今年57歲，既驚訝又懊悔，暗嘆自己「虧大了」。
萬華警方日前執行淨網勤務時，發現有人以「個人工作室」名義，提供淋巴排毒等暗示性服務，經循線追查，30日晚在成都路大樓套房內，逮捕已完成性交易的1對男女，現場另查扣精油、保險套等證物，隨即將2人帶回警局。
陳姓學生表示因課業壓力大，他才會想找管道發洩，網路上小姐附有性感照片，還標榜「親切，甜美，台灣人，高165，重50，技術一流」，所以決定聯絡消費，進套房時因燈光昏暗，根本看不出對方的年齡，強調自己是第一次買春，被逮十分尷尬又懊悔。
57歲呂姓婦人則說，自己丈夫日前過世，她因缺乏收入，才會下海兼差賺錢，呂也是辯稱自己剛做不久，背後沒有老闆，是自己個人經營，警方偵訊後，依違反社會秩序維護法將2人法辦、裁罰。
(中時)
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