楊潔篪要求日本依循原則推動對台事務

日本首相安倍晉三31日與中國國務委員楊潔篪會談時表示，「希望進一步發展及改善兩國關係」、「為通過外交手段和平解決北韓問題，希望與中國展開合作」。楊潔篪30日與日本外相岸田文雄會談時提及台灣問題表示，日方應遵守約定，依循原則來推動對台事務。

正在日本訪問的楊潔篪31日上午在首相官邸與日本政府發言人、官房長官菅義偉舉行約35分鐘會談，雙方希望配合今年7月在德國舉行的20大工業國集團高峰會(G20)召開期間，舉行日中高峰會談，並針對繼續努力改善日中關係達成共識。

菅義偉在會談中表示，「今年是日中建交45周年，明年還將迎接日中和平友好條約締結40周年的大節日，希望透過觀光、經濟等促進兩國人員往來的交流，進一步改善日中關係。」

日本國家安全保障局局長谷內正太郎30日下午與楊潔篪會談時，要求中國在北韓問題上發揮更大的作用。中國領導層對進一步加強對北韓制裁採取慎重的態度，呼籲應與北韓對話，但日美已達成協議，若北韓不放棄開發核武與導彈的話，就應對北韓加強施壓。

《朝日新聞》報導，日本對台窗口「日本交流協會」改名為「日本台灣交流協會」，以及日本總務副大臣訪台等安倍政府對台灣的姿態觸動了中國的神經。楊潔篪30日與日本外務大臣岸田文雄會談時，針對台灣問題強調，「日方應該遵守約定，依循原則推動台灣事務」。

(中時)