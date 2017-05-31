婚姻平權釋憲 段宜康轟政院：不把立院當一回事

法務部次長陳明堂（中）出席協商時坦言，釋憲結果出爐後，行政院至今還沒有開過會，也還沒有討論提出何種版本。（黃世麒攝）

民進黨立委尤美女主持朝野協商。（黃世麒攝）

民進黨立委段宜康批評行政院半年來毫無動作，不把立法院當一回事。（黃世麒攝）

立法院司法及法制委員會31日針對同性婚姻相關修法議題召開朝野協商，反同婚團體成員在立法院外抗議。（黃世麒攝）

商，法務部次長陳明堂（後）出席協商時坦言，釋憲結果出爐後，行政院至今還沒有開過會，也還沒有討論提出何種版本，遭支持同婚的民進黨立委段宜康（前背對者）批評行政院半年來毫無動作，不把立法院當一回事。（黃世麒攝）

立法院司法及法制委員會31日針對同性婚姻相關修法議題召開朝野協商，法務部次長陳明堂出席協商時坦言，釋憲結果出爐後，行政院至今還沒有開過會，也還沒有討論提出何種版本，遭支持同婚的民進黨立委段宜康批評行政院半年來毫無動作，不把立法院當一回事。

(中時)