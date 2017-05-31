桃猿首創「愛PET趴」 球場開放動物認養
Lamigo桃猿本周六日舉辦第五個主題趴「愛PET趴」，訴求愛護動物以及寵物的「愛PET趴」，也將與桃園市動物保護處以及動物保護協會合作讓球迷體會生命教育以及身歷寵物世界，將是首創的球場寵物主題嘉年華。
桃園市動物保護處以及動物保護協會合作，當日特別為全猿主場開進犬貓認養車，供民眾現場認養，現場免費提供犬貓植寵物晶片及狂犬病疫苗預防接種服務（兩天各100支疫苗，數量有限，施打完為止）；「療癒愛PET漂浮飲」提供限量寵物拉花咖啡，讓帶寵物進場登記核可的朋友們優先品嚐。
另外也邀清到犬類行為專家-熊爸於4日蒞臨球場，於16：00在舞台區展開寵物開講，與現場的大朋友小朋友愛PET互動；「愛PET動物車」則是提供孩子們寵物電動車遊樂，坐上它，進入愛PET世界。
愛PET趴之「愛PET樂園」將打造成首創的球場寵物嘉年華，現場愛PET樂園活動及贈品豐富，週六的比賽預計17:00進場；週日比賽則是14：30進場。
(中時電子報)
關鍵字：Lamigo桃猿、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。