桃猿首創「愛PET趴」 球場開放動物認養

Lamigo桃猿本周六日將首創與寵物相關主題日愛PET趴。(猿隊提供)

Lamigo桃猿本周六日舉辦第五個主題趴「愛PET趴」，訴求愛護動物以及寵物的「愛PET趴」，也將與桃園市動物保護處以及動物保護協會合作讓球迷體會生命教育以及身歷寵物世界，將是首創的球場寵物主題嘉年華。

桃園市動物保護處以及動物保護協會合作，當日特別為全猿主場開進犬貓認養車，供民眾現場認養，現場免費提供犬貓植寵物晶片及狂犬病疫苗預防接種服務（兩天各100支疫苗，數量有限，施打完為止）；「療癒愛PET漂浮飲」提供限量寵物拉花咖啡，讓帶寵物進場登記核可的朋友們優先品嚐。

另外也邀清到犬類行為專家-熊爸於4日蒞臨球場，於16：00在舞台區展開寵物開講，與現場的大朋友小朋友愛PET互動；「愛PET動物車」則是提供孩子們寵物電動車遊樂，坐上它，進入愛PET世界。

愛PET趴之「愛PET樂園」將打造成首創的球場寵物嘉年華，現場愛PET樂園活動及贈品豐富，週六的比賽預計17:00進場；週日比賽則是14：30進場。

(中時電子報)