Uber挨罰10案150萬勒令停業 打行政訴敗訴

手機APP叫車服務優步(Uber)，因未經核准經營汽車運輸業務，分在北高兩市被開罰10件共150萬，還被勒令停止未經申請核准的汽車運輸業，Uber不服，與交通部公路總局打行政訴訟抗罰。台北高等行政法院審理後，今(31) 日判決Uber敗訴。

台北市區監理所去年接獲檢舉，調查發現在台灣經營Uber App的台灣宇博數位服務公司，藉由網路招募司機，分別在去年3月24日至6月27日，在雙北、桃園機場和高雄市，由Uber APP應用程式平台，9次指揮調度自用小客車營運載客，由台灣宇博將乘客以信用卡支付的費用，拆帳分配予接受調度的司機，認定台灣宇博，未經核准擅自經營汽車運輸業，開出9件違反汽車運輸業管理事件處分書，各裁處15萬元罰款，並勒令停止未經依公路法申請核准的汽車運輸業。

另高雄市區監理所，去年2月22日上午11點多攔查發現，台灣宇博用Uber APP調度何姓男子，載客到新左營車站，開罰15萬並勒令停止未經申請核准的汽車運輸業。

台灣宇博不服這10件開罰案，提起訴願被駁回，以交通部公路總局為被告，提起本件行政訴訟。

台北高等行政法院審理後，合議庭認為，本案被查獲的汽車駕駛人，是經由原告台灣宇博得知乘客資訊，依約定時地前往載客，並與原告拆分所得車資，故是與台灣宇博共同以汽車經營乘客運輸而受有報酬，已符合公路法汽車運輸業的要件。至於本案北市監理所開罰9件之前，公路總局雖就去年1月18日至7月4日，以同樣理由開罰台灣宇博269件，但與本案9件處分並未重複處罰。

高雄何姓男子案之前，台灣宇博也被開罰215件，公路總局認定台灣宇博所為嚴重影響消費者權益，與汽車運輸業市場秩序，且經多次處罰仍未停止違法營業，可受責難程度極為重大，就何男與台灣宇博共同違反公路法遭裁罰最高額罰鍰15萬，並勒令停止未經依公路法申請核准之汽車運輸業，沒有裁量逾越、裁量濫用或裁量怠惰等情事，開罰沒有不合法。今日判決台灣宇博敗訴。

(中時)