衝刺AI發展 科技部再加碼40億

科技部長陳良基今參訪2017台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei）。（楊騰凱攝）

科技部長陳良基今參訪2017台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei），並宣示2018年至2021年4年間，每年將投入10億元，挹注人工智慧產業供應鏈的核心技術研發，預計可引導國內數十家廠商合作參與晶片、系統與產品設計，以提升技術和競爭力。

陳良基表示，先前科技部已對外發布，將透過「前瞻基礎建設計畫－數位建設」，以4年共20億元的規模，推動「智慧機器人創新自造基地」計畫，希望打造國際旗艦型的智慧型機器人基地，另外，也將以4年50億的規模，建構人工智慧所需的「雲端服務及高速運算平台」。

陳良基指出，在此之外，硬體的高速運算及製程研發也必須跟上時代需求，所以規劃從明年度開始，爭取每年10億的經費，投入人工智慧產業供應鏈的核心技術研發，這項計畫期間為4年，總經費希望能達到將近40億元至50億元左右。

媒體提問，創新工場董事長李開復先前表示，台灣沒有條件發展AI。陳良基對此回應，AI的領域很廣，就像20年前大家也講不清楚網路是什麼東西，當時也有人認為台灣在網路領域沒有機會，但現在人人都在使用與網路相關的東西，反觀AI其實也一樣，李開復的意見也許是期許，台灣在未來AI產業應該要適當選擇。

陳良基今在台北市電腦公會理事長、和碩董事長童子賢陪同下，參訪2017台北國際電腦展，也到華碩展場與與華碩機器人Zenbo互動，並詢問Zenbo今日台北市的天晴概況，測試其功能。由於陳良基過去在學界有｢技轉王｣之稱，Zenbo因此還主動稱呼陳良基是「最會幫台大賺錢的教授」。

事後媒體問及與Zenbo互動的看法，陳良基表示，這次電腦展看到，很多人們接觸到的產品都與AI有關，顯示台灣AI的系統及產品設計，能跟上世界的腳步。

(中時)