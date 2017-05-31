閨密案最後拼圖 鄭維羅抵韓

韓國閨密干政案主角崔順實的女兒鄭維羅31日下午飛抵仁川國際機場，在從德國潛逃丹麥歷經8個多月後，終於以以嫌犯的身份回國。

據韓聯社報導，丹麥警方在哥本哈根機場向韓國檢方引渡鄭維羅，而她在阿姆斯特丹機場登上大韓航空926班機後，隨即被韓國檢方羈押。

鄭維羅將被押至檢察廳接受訊問，她涉嫌走後門進入韓國名校梨花女子大學。此外，她以馬術贊助為名，收受三星電子的鉅額賄賂，境外藏富隱匿犯罪所得。她可能成為崔順實干政，導致韓國總統朴槿惠下台謎團的最後一塊拼圖。

(中時電子報)