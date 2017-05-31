北斗鎮所、會關係惡化 聯合幼兒園興建案多變
北斗鎮公所計畫興建聯合幼兒園，225萬元的工程設計預算已經發包，卻又遭到代表會過半數否決，所、會僵持不下，公所今天再度提案尋求翻案，不過，代表會主席王錫瑩等人認為必須慎重，決議全案擱置到臨時會再討論。
鎮長楊麗香說，聯合幼兒園興建案是於2015年11月由代表張美芳提案，鑑於現有社區托兒所的小朋友是混齡上課，午休還要將桌子併攏，上課環境惡劣，主張覓地興建聯合幼兒園 。
不料，代表會當年通過這項提案，卻在公所完成225萬元的工程設計發包後，有8名代表聯手否決聯幼興建，這項動作也讓所、會關係惡化幾乎決裂，雙方更不斷透過臉書、傳單交相指責，情勢越來越僵。
僵持1年多，最近北斗鎮公所向縣長魏明谷爭取到500萬元補助款，楊麗香認為應足於說服代表會，於是決定在代表會第5次定期會的最後一天再度提案。但是，反對代表依然是多數，最後採取議事杯葛策略，沒讓議程進入討論。
代表會主席王錫瑩、代表陳國展說，並非反對聯幼，而是全國各地聯托都是中央政府補助經費，北斗鎮卻要動用自有財源，不合理，而且，少子化的現在，可以利用閒置校園空間改建，反對是為了幫納稅人看緊荷包。
聯幼興建案受阻，楊麗香認為反對的代表刻意扭曲理由，是蓄意杯葛，希望代表們關心孩子們的教育與未來 ，不要意氣之爭否決孩子與家長的需要。
(中時)
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