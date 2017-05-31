防爆槍網捕捉器 歹徒猴子全都「罩得住」

軍備局今天在台東縣議會展示國軍自行研發的防爆網器捕捉器，並由縣府官員現場試射。（莊哲權攝）

軍備局在台東縣議會展示國軍自行研發的拋繩槍及防爆網器捕捉器。（莊哲權攝）

碰，台東縣議會傳槍響！國防部軍備局第205廠今天大陣仗將自行研發之拋繩器及捕捉器搬進台東縣議會議場，縣長黃健庭、警察局長黃慶惠均「開槍」試射「抓壞人」，農業處長許瑞貴也示範「抓猴」，縣議員江堅壽建議相關單位採購。

有鑑於去年風災，民眾受困沙洲，消防局使用拋繩槍救人，卻因距離不夠，搶救困難，汛期又即將到來，縣議員江堅壽今天邀請國防部軍備局展示最新研發的拋繩槍和捕捉器，並在議場內實射，縣長黃健庭、警察局長黃慶惠、農業處長許瑞貴均輪番試射，議場內「砲聲隆隆」。

國防部軍備局205廠表示，拋繩槍和現行向國外採購的不同，改以高壓氣體為動力，除了進行軍中的海軍艦艇間傳輸作業、陸軍山地作戰外，也可做為民間救災任務，包括救溺、沙洲受困、海上救難、山谷地形救援等。

手持式拋繩器拋射距離100公尺以上，落地式拋繩器拋射距離，更可達230公尺以上。不僅功能超強，造價便宜，還可回收。

至於防爆網捕捉器，可瞬間罩住歹徒，同時具備LED照明燈、電擊器之功能，台東縣警局表示，捕捉器後座力小，同時具有方便性及實用性，將評估後購置，以加強警力。

(中時)