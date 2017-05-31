阿扁趴趴走 高院決定7月7日傳訊他
前總統陳水扁日前出席募款餐會、到處趴趴走，他繫屬法院的5件官司雖裁定停止審理，但其中二次金改案的高院受命法官曾德水已決定，7月7日上午傳喚扁到庭，同案被告扁嫂吳淑珍及扁的兒子陳致中夫妻及馬永成一併傳訊。
高院強調，這次傳喚陳水扁是依據司法院作業要點，每半年調查一次停止審理案件的被告，法官訊問後，再由合議庭3名法官共同決定是否繼續讓扁停止審理。
扁訴訟中，尚未定讞共有5案，北院審理隱匿國家機密案，以及前 台北101董事長陳敏薰買官案洗錢部分、繫屬於高院的教唆偽證案、 二次金改國泰併世華、國務機要費，扁的部分都獲裁定停止審理。
扁在去年委由律師向法院提出醫院診斷證明，聲請停止審理，法官 們認為陳水扁仍有語言障礙、失智，對問題的認知及記憶能力，都有 下降情形，已無法進行訴訟行為，裁定對扁停止審理。
(中時)
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