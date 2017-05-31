大陸施壓台商不出席端節聯誼？ 張小月：希望經濟歸經濟
關於中國大陸是否施壓讓重量級台商不出席端午聯誼，張小月今天(31)表示，「希望經濟歸經濟，政治歸政治，我們政府立場就是要協助台商，台商也表達非常希望回台灣來，站在這樣的立場，政府會盡量來提供協處。」
今年海基會台商端節聯誼地點選定桃園，午宴由桃園市長鄭文燦親自設宴，下午舉辦台商座談，並規畫桃園投資環境簡報，金管處等也針對台商融資及資金匯回等措施進行說明。經濟部部長李世光、陸委會主委張小月、海基會董事長田弘茂受邀致詞。
關於有媒體引述匿名人士披露，陸委會曾傳遞密函給國台辦。對此，張小月會前受訪時表示，「完全沒有這件事情！我們的立場非常清楚，我們主張溝通對話必須面對面。至於一些政治性議題，雖然立場不一樣，但我們覺得更需要溝通對話，這個立場，我們曾多次表示。」
關於李明哲之妻李凈瑜發函給陸委會希望協助辦理台胞證，還發函給法務部希望協助家屬探視。對此，張小月表示，今天早上陸委會已經找了法務部相關部會開會，關於下一階段如何協助讓李明哲安全回來。
有媒體追問「之前李凈瑜的台胞證是被大陸國台辦註銷，如果國台辦不理會，要怎麼協助她補辦台胞證？」張小月表示，「台胞證本身是技術面問題，但我們認為家屬探視非常重要，我們會積極爭取探視。」
她說，「我們接下來會建議家屬請律師，因為有很多要進入法律程序，所以這部份我們會爭取，法務部也會爭取一定要有家屬探視。」
至於中國大陸是否施壓讓重量級台商不出席端午聯誼？張小月表示，「希望經濟歸經濟，政治歸政治，我們政府立場就是要協助台商，台商也表達非常希望回台灣來，站在這樣的立場，政府會盡量來提供協助。」
此外，張小月致詞時表示，今年是兩岸交流30周年，去年520，蔡英文總統提到以中華民國憲法與兩岸人民關係條例等相關法律來處理兩岸事務，這是台灣民意最大公約數，也對對岸表達最大誠意、善意與彈性。不久前，蔡英文總統出「三新」主張，這是善意的期許。兩岸應共同面對問題，問卷不是單方面處理回答。
她表示，「台商是維繫兩岸和平的重要力量，政府會採取具體作法保障台商權益，做台商最堅強後盾。」
(中時)
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