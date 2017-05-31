雲林過半勞工想加班 李進勇宣布一例一休輔導沒期限
雲林縣勞工處做問卷調查，受一例一休政策影響，高達58%勞工想加班而加不到班，雲林縣議會今天上午多名議員質詢「一個對中央、地方政產業、勞工都無好處」的政策，要求縣府向中央主張該髮夾彎也要彎，縣長李進勇最後終於表示「輔導沒有期限」。
縣議員鍾明馨指出，地方中小企業哀鴻遍野，一例一休是有何好處？中央政府、地方政府、產業、勞工都無好處，一定要遵守嗎？
前縣議員、現任勞工處長林慧如表示，問卷調查顯示35%勞工因加班減少而使薪資減少，對家庭生計產生影響，有55%~58%受限於一個月加班時數46小時內，想加班但加不到班。
縣議員林建鴻表示，台灣沒有那麼多政治可以玩，勞工只求溫飽，天龍國立甚麼法，地方基層怎麼辦？沿海鄉鎮80%、90%都是做土木、鐵工，休息幾天不上工，家裡就會有經濟問題。
縣議員李明哲、賴淑娞表示，不只30人以下中小企業很難周轉，勞工無法加班，晚上又出來打工，政府退休人員不好好照顧，管民間管太多，南投縣與彰化縣執政分屬國民黨、民進黨，結果兩縣長都不認同。
李明哲呼籲李進勇比照彰化、南投一樣「無限期輔導」，使雲林中小企業有信心，「髮夾彎也應該要彎了」。
縣長李進勇表示，社會對「一例一休」政策有很大爭議，建議中央應放慢腳步，應想辦法，該修法要修法，根據民間反應，應做適度修正。但他未明確表態是否支持一例一休政策。
林建鴻高分貝質疑李打太極拳，連綠委都連署修法了，為何不表明立場？
李進勇表示，會根據民間反應，輔導到制度修法，亦即「促請中央修法、輔導沒有期限」。
(中時)
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