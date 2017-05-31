專業機模藏身雞鵝寮 男子涉偽造50元幣遭起訴

68歲洪姓男子訂購50元硬幣大小的銅片2萬多枚、再購買加工機，到中市霧峰區的偏遠鵝寮內組裝，又購入模具、壓模工具，涉偽造50元硬幣，檢警在今年1月間前往搜查，查扣偽幣半成品2千多枚，洪男否認製偽幣，辯稱是製錢母飾品。檢方不採信，依妨害國幣懲治條例將他起訴。

洪男在去年7月及10月間先後向某業者特別訂購8千多枚及1萬3千多枚的50元硬幣大小的銅片；在9月間向1家機電公司訂，購價值40萬元的加工機，要求運送到中市霧峰區的偏僻鵝寮組裝，涉嫌偽造50元硬幣；還購買投影機用來放大刻模。

台中檢警在今年1月間前往鵝寮及霧峰區中投公路附近養雞場等多處搜索查緝，查獲加工機、砂輪機等設備及近40塊多款50元硬幣圖樣模具、銅質硬幣原料等證物。

洪男否認偽造錢幣，辯稱他雖有做50元硬幣的模型，但不是做錢幣，是做錢母飾品；。檢察官以洪男僅製有硬幣模具，尚未完成偽造貨幣行為，依偽造幣券未遂罪嫌將他起訴。

(中時)