4大疫情攻台 國人剉咧等

原本「該降不降」的流感疫情，呈現「小流行」的上升趨勢，台灣上周新增3例重症死亡病例，使得台灣正在面臨「4大疫情」上升的強攻，讓國人「剉咧等」，疾管署提醒國人注意周遭環境、個人衛生，對於疫情要提高警覺。

上周（5月21日至5月27日）國內類流感門急診總就診達7萬0107人次，新增34例重症病例，而且新增3例重症死亡病例，他們介於59至89歲、均有慢性疾病史且無接種本季流感疫苗，發病日從5月6日至5月16日，本流感季（去年7月1日起）截至目前累計529例流感併發重症確定病例，其中65例死亡。

不僅預期社區輕症流感疫情持續，重症可能上升，國內的恙蟲病也進入流行季節，近期通報人數上升，今年迄今累積102例確定病例，已經超過去年同期的95例，感染地區以花蓮縣、台東縣為主，佔有60％，感染人數依序為花蓮35例、台東26例、屏東7例、宜蘭6例與澎湖5例。

夏季將至，氣溫漸升且有降雨，台灣的登革熱境外移入與本土疫情風險增加，而且國際疫情也在升溫，上周台灣新增1例境外移入病例，患者來自帛琉，今年已經累積87例境外移入病例、這是近6年來同期排名第3多，目前仍無本土病例。

大熱天也是腸病毒蠢蠢欲動的季節，疾管署表示，目前台灣腸病毒輕症疫情持續好幾周上升，而且仍有腸病毒71型病毒活動，加上中國大陸正值腸病毒疫情上升趨勢，尤其71型占比達到53％，而國人常去的日、韓、香港也處於「低點緩升」階段，後作力不容小覷。

(中時)