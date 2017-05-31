全球網速報告 南韓穩居冠 台灣亞洲排第5
出門旅遊上網查資訊便利快速，但最怕網路不給力，龜速網路讓低頭族焦慮。美國雲端服務供應商公布去年第4季網速報告，南韓平均連線速率達26.1Mbps，蟬聯全球第一；台灣平均連線速率15.6 Mbps，居次香港、新加坡、日本，亞洲排名第5名。
根據菲律賓ABS-CBN新聞網報導，美國雲端服務供應商Akamai蒐集分析各國網速資訊，去年第4季全球平均連網速率較上季微幅上升7.9%，較前年同期增長44%。
蟬聯穩居全球網速第一的南韓，平均速度達到26.1 Mbps，依序排名為挪威（23.6 Mbps）、瑞典（22.8 Mbps）、香港（21.9 Mbps）、瑞士（21.2 Mbps）、丹麥（20.7 Mbps）、芬蘭（20.6 Mbps）、新加坡（20.2 Mbps）、日本（19.6 Mbps）和荷蘭（17.6 Mbps）。
亞洲地區除南韓網速穩居全球之冠，台灣排名亞洲第5名，平均速度15.6 Mbps，次於香港、新加坡以及日本等國。此外，泰國平均速度13.3 Mbps，依序排名為紐西蘭、澳大利亞、越南、馬來西亞、斯里蘭卡、印尼、中國、印度和菲律賓。
(中時電子報)
文章來源：中時旅遊頻道 出遊前必知大小事 一網打盡
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