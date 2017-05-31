田弘茂坦言：海基會、海協會確實不易溝通

海基會董事長田弘茂5月31日在台商座談會上坦言，海基會與海協會確實不容易溝通。(記者陳君碩攝)

海基會董事長田弘茂5月31日在台商端午節座談致詞時表示，當前政治氛圍下，海基會與海協會確實不容易溝通，仍需要來尋找適當的時機點，讓雙方能坐下來談。海基會在職責範圍內，也持續在努力釋放善意，期待良性互動。

田弘茂在「2017大陸台商端午節座談聯誼活動」座談會致詞指出，海基會過去一年，在盡量擴大做兩岸文書驗證、對台商、台生、陸配的服務和關懷工作，辦理過關懷兩岸婚姻與親子座談會、陸生文化參訪團、大陸台商菁英招聘會等等一系列活動，同仁們一有機會就熱心接待回國台商，我們也非常歡迎國內、外及大陸的訪賓。我們提供民眾各方面的諮詢服務，今後也將持續加強服務民眾功能，擴大服務面向，未來也希望和各地方政府合作，加強服務各領域台商。

海基會身為接受政府授權的民間機構，在處理兩岸事務方面，相對於政府機關相對有彈性。我們聯繫及服務的對象，包括台商、台生、陸生、陸配、在台陸資企業、大陸漁工、台灣漁民等等，範圍相當廣泛且複雜，業務執行涉及與政府機關的協調溝通。近來台商會長陸續反映兩岸交流存在的一些問題，海基會能解決的，就當下盡快處理，涉及政府機關的部分，我們也積極進行協調，歡迎加強交流的意願，與各位台商會長及各地台商代表共同推動兩岸交流活動的決心永遠不會改變。

田弘茂說，蔡總統非常關心兩岸能繼續維持和平穩定的關係，蔡總統「依據中華民國憲法及增修條文、兩岸人民關係條例及其他相關規定來處理兩岸事務」這樣的政策宣示一年來從來沒有改變。今年5月3日，蔡總統又進一步提出所謂「新情勢、新問卷、新模式」的說法，希望兩岸共同合作打開僵局。這方面政策性的議題，等一下陸委會張主委會進一步來說明。

田弘茂表示，在當前政治氛圍下，海基會與海協會確實不容易溝通，仍需要來尋找適當的時機點，讓雙方能坐下來談。海基會在職責範圍內，也持續在努力釋放善意，期待良性互動。兩岸和平發展這條路是明確的，此時所面臨的種種問題，需要透過大家共同努力來化解當前的對立與分歧，共謀思考如何恢復兩岸之間的對話與溝通，繼續一起為兩岸人民來謀取最大福祉。

(旺報)