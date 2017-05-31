瞞報薩德入境 韓軍可能大換血 陸關切

美軍5月2日在韓國星州高爾夫球場部署「薩德」飛彈防禦系統的畫面。（圖/美聯社）

美軍4月27日在韓國星州高爾夫球場部署「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統的現場。（圖/美聯社）

經韓國總統府青瓦台調查，國防部蓄意隱瞞不報4輛美軍「薩德」（THAAD）反導攔截彈發射車入韓，防長不但被指撒謊，並有「擾亂綱紀」之嫌。

韓聯社指出，韓軍可能因而面臨人事大換血，成為新政府大刀闊斧進行國防改革的導火線。

據路透報導，北京周三對韓國瞞報薩德入境事件表達了嚴重關切。中國反對韓國部署薩德，表示它強大的雷達可能危及大陸國家安全。

青瓦台5月31日發佈調查結果顯示，國防部提交國家安保室的報告書初稿明文指出，「6輛發射車被保管於某基地」，但後來「6輛」、「基地名」、「4輛」與「其後部署」等文句都被刪除。

而所有受調查者都已承認，最終提交國安室長的報告書對「薩德」入韓詳情含糊其辭。這6輛發射車是部署星州高球場的「薩德」反導系統核心元件，美軍部署2輛後，又將4輛運入韓國。

而韓國國防部本應向總統府報告確切情況，但卻故意漏報，先前還未向新政府接管總統職權的國政企劃諮委會透露實情，之後又將錯就錯，欲蓋彌彰。

涉嫌說謊的韓國防長韓民求也難逃接受真相調查。總統府稱，國家安全室長鄭義溶28日與韓民求共進午餐時曾當面問：「聽說後來部署了4輛薩德車？」不料韓民求卻反問：「有這種事？」可見防長不是在裝糊塗，就是在說謊。而韓國新總統文在寅接獲鄭義溶報告，得知韓民求的答覆與國防部的態度後，便親自去電韓民求，最後才確認了4輛薩德車入韓的事實。

韓聯社指出，這已不單是向新政府漏報的小問題，實際上已妨礙韓國最高軍事統帥的統治，而有擾亂國家綱紀之實。一般預料，韓國總統府的真相調查結束後，國防部將爆發一場人事地震，並引爆新政府雄心勃勃的國防改革。一韓國預備役將領認為，「薩德」發射車暗中入韓爭議既已發酵，新政府不會只以問責收場，可能會趁勢擊出一組國防改革重拳。

(中時電子報)