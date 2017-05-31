不忘約定，侯貞如為亡父辦最後畫展

侯貞如不忘與父親侯景章生前約定，舉辦名為「生命的圓‧缺」全新個展。（林和生攝）

侯貞如將父親侯景章生前作品集結策展，送給在天上的父親。（林和生攝）

「永遠記得與他的最後約定」水墨創作藝術家侯景章2015年因胃癌離世，女兒侯貞如在病塌床前允諾，會將他晚年創作整理策展，今日這場名為「生命的圓‧缺」的畫展在屏東縣政府文化處展出，她抬頭望向天空，像在告訴父親「我做到了」。

侯貞如說，出生佳冬鄉的父親，生活記憶與歷程是他非常重要的創作養分，1999年首次個展「故鄉故香」，完全呈現他對屏東濃厚感情，2004年個展「魚畫餘話」，也是源於佳冬海邊的成長經驗，用「吃魚」這件事，道盡貧富差距等生活百態。

父親對她來說亦師亦友，更影響她日後從事設計工作，他過世那幾個月，一直不敢著手整理遺物，深怕觸景傷情，直到看到一幅名為「天光」的水墨畫，看到畫中光線明亮且有層次感，心中突然有了力量，才開始整理從2011至2015年父親未公開的畫作，完成此次策展。

特地在每幅畫旁寫下一段給父親的話，傳達女兒對父親的思念，侯貞如說，這次共展出38幅全新畫作，完整表達他心中的愛、寬容與理想。會命名為生命的圓缺，其實想表現生命中有很多不圓滿，但都能透過其他方面補足，圖中所呈現的是父親一生奉獻藝術的生命故事，期盼有更多人能夠看見。

(中時)