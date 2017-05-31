MLB》他被惹毛狂丟曲球 14K本季美聯最高

包爾對運動家飆出本季美聯新高的單場14K。（美聯社）

印地安人右投包爾（Trevor Bauer）今天第5局生氣的站上投手丘，因為前4局他的四縫線速球、二縫線速球、切球和變速球都被運動家隊打出過安打。他決定了，要卯起來投自己最拿手的曲球。

「第4局之後，我決定不要再讓他們打到我的球！」結果包爾在5至7局K掉10人，先發7局飆14K創本季美聯紀錄，帶領印隊以9比4擊敗運動家。包爾此役和牛棚聯手投出19K，也平隊史9局紀錄。

包爾第3局的四縫線速球平均時速93.6哩，第5局起加溫到95.8哩，還催出最快97.1哩的速球，看得出來他有多怒。不過要讓對手打不到球，關鍵還是他的曲球，包爾後3局的10K中，有7次是以曲球對決拿下。

包爾此役的曲球有多可怕？他投了46顆曲球，比率幾乎是本季平均的兩倍（41％比21.6％），其中10球被判定為好球，10球讓打者揮空，只有1顆曲球被打進到場內！

根據大聯盟官網記者巴斯提安在推特貼出的三振球進壘點，包爾用曲球拿下的7K中，有6球是讓打者揮空的偏低壞球。（翻攝自推特）

而且，根據大聯盟官網記者巴斯提安在推特貼出的三振球進壘點，包爾用曲球拿下的7K中，有6球是在好球帶下方快要「吃土」的壞球，把打者耍得團團轉。運動家三壘手普洛菲（Trevor Plouffe）就說：「我們一直在追打他的曲球…」

包爾前4局被運動家敲7安失3分，改以曲球為主絕對是正確選擇，運動家本季對曲球的打擊率1成19、長打率1成78，都是全大聯盟最差。

只是包爾今年曲球狀況也不甚穩定，也是目前自責分率6.00居高不下的原因之一。去年他的曲球被打擊率僅1成34，今年4月則高達3成13，5月才降到2成33。經過今役，包爾應該找回自己曲球的最佳手感了。

(中時電子報)