傳兒受打擊不上學 白百何婚變後首攜子現身
大陸女星白百何日前爆出「出軌門」，隨後坦言和歌手老公陳羽凡早在2015年離婚，雙方皆稱是為了給孩子的童年一個完整的家庭，才沒對外公開離婚一事，掀起不少爭議。而白百何近期忙著在上海拍戲，但仍不忘陪伴兒子元寶，近日就被目擊婚變後首次帶著兒子現身。
微博「關愛八卦成長協會」爆料，最近有網友拍到白百何現身上海大悅城的照片，只見她頭戴鴨舌帽，穿著簡單的白T黑褲，打扮相當低調，除了有幾位工作人員的陪伴，身邊還站著一個男孩，而從男孩的背影和身高判斷，猜測應為9歲兒子元寶沒錯。兩人逛街時，白百合不時對兒子摸頭摟肩，還一起做手工餅乾，母子倆感情看來相當不錯。
白百合和陳羽凡爆出婚變風波時，曾傳元寶都知情，還抱怨說出：「這個家是怎麼了？」令白百何相當愧疚，日前更傳出他因此心情受打擊，好幾天沒去上學，而現被曝光母子一起出遊的照片，看來白百何就算工作忙碌，也沒疏忽對兒子的陪伴。
(中時電子報)
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