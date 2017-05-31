蘇花公路通了！下午4點開放2小時單線雙向通車
蘇花公路日前因連續大雨引發大量落石坍方，導致道路雙向阻斷，東部交通大亂，經公路總局第四區養護工程處動員人力機具緊急搶修後，在今天下午4點先行開放兩個小時單線通車，等候多時的車輛，也依現場工作人員指揮，迅速通過坍方地點。
蘇花公路台9線112.6K九宮里路段因發生坍方，公路總局5月28日晚間7時封閉蘇澳至東澳路段，並在雨勢歇緩後展開搶修，經現場搶修人員觀察，災害點上邊坡抽坍高度達185公尺，範圍往上及往北擴大，落石從高邊坡掉落彈跳至路面，竟可彈跳約1至3公尺高，搶修工作困難且危險。
因這起道路坍方事故嚴重影響東部交通，又適逢端午連假，民眾抱怨聲音不斷，公路總局局長陳彥伯遂親自率副總工程司、組長及處長等人到現場督導，經搶災團隊全力動員，終於克服萬難，並如先前預告，在今天下午4時準時開放2小時單線雙向車輛通行。
大批在管制站前等待多時的民眾，看到道路終於搶通，也鬆了一口氣，臉上露出了笑容，更有人並向辛苦的工作人員表示謝意，而排成一條車龍的車輛，則依照工作人員指揮，儘速駛離坍方路段，開往目的地。
公路總局並呼籲用路人，最近天氣相當不穩定，請盡量避免進入山區公路，並請多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息，才能行得方便又安全。
(中時)
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