新光三越信義A11日韓展 日賣千碗拉麵搶客

知名插畫家「一天一怪獸」小妖怪旅遊祭插畫特展，結合日、韓旅遊名勝，設計可愛趣味的妖怪主題插畫展區。（新光三越信義新天地提供）

北海道札幌排隊名店「心 湯咖哩」牛肉咖哩350元。（新光三越信義新天地提供）

番屋雞匠用天然北海道香草醃料，嚴選CAS國產雞腿肉，醃製24小時以上，完整呈現北海道獨特風味炸雞，南蠻炸雞220元。（新光三越信義新天地提供）

妹妹今川燒餅皮中加入豆腐專賣店精製的豆乳奶油，創新的Q彈口感，是北海道人氣商品。有北海道黑豆、大人味濃郁巧克力、抹茶、草莓奶油餡等多種口味。豆乳抹茶今川燒 70元。（新光三越信義新天地提供）

大人味提拉米蘇，大瓶280元、小瓶120元。（新光三越信義新天地提供）

三優巨大巧克力棒，特價10組399元。（新光三越信義新天地提供）

郭家崴／台北報導

新光三越信義新天地趁母親節後、年中慶前以美食成功集客，端午節4天連假人潮增約1成；26日至6月11日在A11 6F信義劇場舉辦的「夏日好食祭 日韓商品展」，超過60攤經典人氣美食與伴手禮，匯集單日銷售逾1600碗的函館地元家拉麵、北海道名店「心 湯咖哩」、獨家沖繩限定沖繩燒與沖繩霜淇淋等，預估全檔破千萬元。

活動期間有四大職人跨海實演，包括單日銷售逾1600碗的函館地元家拉麵，有職人現場實作獨門秘製的蝦湯頭；與北海道話題名店「心 湯咖哩」，以正宗札幌湯頭原汁原味顛覆咖哩吃法；鱻鮮食堂秉持日本職人精神製作的香醇醬汁，道地呈現沖繩風味；產地直送的左門水產鮮味，特製章魚芥末泥、明太子鮭魚職人特殊手法，完整保留海鮮的鮮甜味。

此外，嚴選夢幻甜點與銘物伴手禮，像是獨家沖繩限定沖繩焼與沖繩霜淇淋，以濃郁奶香雙淇淋搭配沖繩名產紅芋、蜜黃豆粉；秋田縣熱門人氣甜點店「大人味提拉米蘇」，特選馬斯卡彭乾酪及蘭姆酒，搭配可愛瓶裝造型；札幌超人氣豆腐店妹妹，以北海道原物料製作今川燒，外皮Q彈、內餡綿密；韓國三優巨大巧克力棒，獨家塗層專利技術20公分巧克力棒，增加視覺驚奇感。(請打警語)

6月5日至8日當日持新光三越貴賓卡/貴賓卡銀卡於A11全館過卡消費累滿1500元送，天天有獨家贈禮，6月5日送三優巨大巧克力棒兌換券；6月6日送大人味提拉米蘇（小）兌換券；6月7日送純鮮乳霜淇淋兌換券；6月8日送超人氣香蕉牛奶兌換券。

(中時)