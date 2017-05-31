香港房價連續6個月創新高

香港中通社報導，香港4月份房價連續第13個月上漲，並連續6個月創下新高。香港特區差餉物業估價署31日公布的私人住宅售價指數升至327.4，按月上漲2.1％，按年亦漲19.8％，今年前4個月累計上漲6.5％。

租金方面，4月份香港私人住宅租金指數為178，按月上漲0.28％，連漲5個月。

(工商)