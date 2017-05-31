喝牛奶可酸鹼中和緩胃腸不適？ 醫：反促胃酸分泌
胃酸分泌過多，腸胃不舒服，是否以為喝鹼性牛奶可以酸鹼中和？醫師指出可暫時中和胃酸，但之後會促使胃酸分泌。
依《自由時報》報導，台中榮民總醫院副院長、腸胃肝膽科張繼森醫師表示，胃酸幫助食物消化吸收，而胃酸過多，會使胃部、心口灼熱；鹼性的牛剛喝下時可以暫時中和、稀釋胃酸，當牛奶進入消化道系統時，其富含的蛋白質及鈣質反而更刺激胃部分泌胃酸，因此改善、舒緩不適症狀的效果有限。
胃酸分泌過多會造成胃發炎、胃潰瘍及胃食道逆流，若胃部不適時喝下牛奶，可能使症狀更加嚴重，就有研究證實，有消化道的患潰瘍的患者再喝下牛奶後，潰瘍的更嚴重。
民眾想要避免胃酸分泌過多，張繼森醫師指出，三餐規律、飲食清淡，可以避免胃酸過多，反而吃的越豐盛、越油膩，胃酸就分泌的越多，而深受胃酸分泌過多而困擾的民眾，還是建議要就醫醫檢查，遵從醫囑服藥，目前有胃乳、胃片可以中和胃酸，以及減少胃酸分泌的藥物可以治療。
(中時電子報)
關鍵字：胃酸
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