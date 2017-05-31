立院審查外籍人才僱用法 綠委雙姝鬧內鬨

立法院經濟委員會31日審查由國家發展委員會提出的「外國專業人才延攬及僱用法」草案，民進黨立委林淑芬（左一）與同黨立委邱議瑩（右一）為了是否改由聯席會議審查爭執不下，雙方數度針鋒相對。（黃世麒攝）

國發會主委陳添枝表示，為避免國人疑慮，條文已於外籍新鮮人申請來台實習簽證的各階段，設立嚴格的資格條件及查核項目，不會有「假實習真工作」的情況發生。（黃世麒攝）

立法院經濟委員會31日審查由國家發展委員會提出的「外國專業人才延攬及僱用法」草案，民進黨立委林淑芬與同黨立委邱議瑩為了是否改由聯席會議審查爭執不下，雙方數度針鋒相對。

國發會主委陳添枝表示，為避免國人疑慮，條文已於外籍新鮮人申請來台實習簽證的各階段，設立嚴格的資格條件及查核項目，不會有「假實習真工作」的情況發生。

(中時)