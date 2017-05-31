嘉義市農會新建溼榖集運中心 今天啟用
嘉義市農會中斷8年未收農民的稻穀，應農民催促，買地新建溼穀集運中心今日落成啟用，議長蕭淑麗、農會理事長劉明澄等人剪綵，農會總幹事黃騰輝表示，農會斥資約2000萬興建溼榖集運中心，配合農民收成作業。
農會供銷部主任黃堃池說，農會沒有收購公糧這幾年，許多農民反映嘉義市僅有一家農糧署指定的收購公糧工廠，收成交稻子時屢受刁難，農會不捨7、80歲的老農辛苦種稻，還飽受委曲，因而重新開設溼榖集運中心。
黃騰輝表示，農會原位於湖子內的農機中心因被市府辦理區段徵收，而停止收購公糧，停收期間屢有農民催促要求重啟收購公糧的服務，因此購入港頭里育人路的一處土地，面積約800坪新建溼穀集運中心，經費約2000萬元，包括農糧署補助450萬、農會自籌1500餘萬。
黃騰輝表示，溼穀集運中心不以營利為目的，估算收購的稻穀1年2期共約2000公噸，價格約40餘萬，從營利來看是入不敷出，但為了服務農民，配合農民收成作息，隨時收運溼穀，尤其是解決颱風、水患之時農民無處交穀的困擾。
(中時)
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