德意志銀行和中國國開行將為絲路計畫提供資金

德國商報報導，德意志銀行與中國國家開發銀行簽署合作協定，為中國的「新絲綢之路」基建計畫提供融資。德意志銀行成為該計畫的首批外來投資者之一；協定在5年內涉及高達30億美元的融資。同時，德意志銀行還尋求發行以人民幣計價的「熊貓債券」的許可。

據了解，中國大陸國務院總理李克強於5月31日啟程前往德國、比利時進行訪問。

(工商)