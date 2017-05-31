新聞深喉嚨》嗆民「天災不要無限上綱」 綠官真有這麼好當？

中天新聞

蘇花公路落石，導致花東輸運大亂，主管機關交通部長賀陳旦在「神隱」多日後，31日在桃園會勘被記者問起這幾天為何不見人影，沒現身指揮，也未到前線視察，賀陳旦竟然還反嗆「我不需要跟大家交代我的行程，兩位次長都有到場，大家不要每次發生事情，就一定要誰誰誰到場」。而當記者追問這次落石使得蘇花改，以及「前瞻計畫」的資源分配議題再次被質疑，賀陳旦又強硬反批花蓮縣長傅崑萁，說：「不要一直用喊話的方法，要求我們現在就要對不存在的工程給予承諾」。同時間，行政院發言人徐國勇更高傲，說：「不希望因為天災把事情無限上綱，不必什麼事情就說部長，院長，總統沒有出來講話」。所以徐國勇你的意思民怨無異議，叫受困受阻的民眾要怪就去怪老天囉？民進黨執政到底在囂張什麼啊？

中天新聞

端午連假期間的「後山輕旅」，淪為「環島逃難」，新政府官員「東怪西怪怪老天，千錯萬錯我沒錯」！而直到31日開工日，南迴與中橫還要靠著分流疏導，海上渡輪疏運仍在消化受阻的人車，驚恐與不便，讓蘇花改的議題再次引爆。花蓮縣長傅崑萁再度喊話要求中央繼續興建蘇花改「二期工程」，並且列入「前瞻計畫」，但交通部的說法則是根本沒有一個工程叫做所謂的「蘇花改二期工程」，行政院發人徐國勇更回應，政府每年都有編列「年度預算」支持蘇花改，「前瞻計畫本來就沒有公路工程」。這其中存在兩個問題，其一是，舉例來說，這次坍方112.6K是今年底要通車的蘇花改第一段（蘇澳到東澳）範圍，但接下來從121K東澳到南澳路段，合計12公里並未納入蘇花改，仍走原來的路。中央與民進黨如今堅持沒有工程叫做「蘇花改二期」，那可不可以具體回應，這些仍然危險的路段，你們到底主張如何改善？還是出了事就怪天災？其二，徐國勇嗆「前瞻計畫沒有公路工程」，問題是「前瞻計畫」連「鋪瀝青」，「抓壁癌」都有，真正百姓的迫切需要卻不列入，這計畫還不檢討嗎？

民進黨長年以來是如何對待東部民眾，新政府又是不是「最照顧東部人的政府」，相信都有公評。北藝大校長楊其文30日就在臉書發文痛批，每次到花東都像「賭運氣」，台灣難的不是工程，而是政府無心。民進黨政府「舊思維碰上官員老招數」，東部交通政策交白卷，直言「就讓明年用選票來反應吧」！沒想到，此文一出，北社出身，主張台獨，過去批判馬前總統從不留情的楊其文，立刻就被「抹藍」，現在是怎樣？新政府不能罵？用選票來反應有什麼錯？一罵就要引來「非我族類，其心必異」的批判。至於「前瞻計畫」爛不爛？荒不荒謬？31日《信報》刊出了一篇堪稱「綠營經濟國師」之一，現任總統府資政的陳博志專訪，陳博志直指Uber、特斯拉電動車、人工智慧無人車等新技術一直在進步，但是現在的政府官員卻一再地緬懷100多年前的歐洲日本大量鋪軌道的方法及技術，「真的是不夠前瞻，這個4200億元的軌道建設一定要緩下來」。這些都是綠營鐵桿兒支持者，「資深覺青」，「老公知」，連他們都站出來批判，站出來反對了，新政府真的都沒錯？有錯都是國民黨在搞政治鬥爭？

中天新聞

中國大陸商務部25日公布「關於中美經貿關係的研究報告」稱，預計未來5年，中國大陸進口總額將達到8兆美元，這將為美國企業帶來巨大商機。中方願與美方就自美國進口更多飛機、晶片、機床及其他高技術產品進行積極探討，並擴大自美國進口液化天然氣、原油、成品油等能源。28日美國NBC就引述美國政府消息報導，美國原定按照對台軍售協議，交付包括戰機、反艦武器和反導系統等軍事武器，總值10億美元，但總統川普為了中美共同抗衡朝鮮，近日決定暫緩這項軍售協議。這兩件事，其中有什麼玄機嗎？而針對這消息，總統府表示不評論 ，蔡總統則於30日在府內接見美國參議員時重申美國持續出售台灣防禦性武器，有助於維持兩岸的和平及穩定，不僅對台灣有益，更嘉惠美國和其他理念相近的國家」。長期以來，《新聞深喉嚨》不只一次警告的壞消息成真了，若川普眼中的台美關係「只有價格，沒有價值」，當中國大陸出價8兆元…，我們除了呼籲，還能做什麼呢？

中天新聞

參謀總長李喜明親自決策要將國土防衛作戰的戰略指導原則，由過去的「灘岸決勝」，進一步提升為「濱海決勝、灘岸殲敵」。換句話說，過去是不讓敵軍登岸建立灘頭堡，未來是不讓敵軍上岸，甚至無法抵達登陸的泊地。但，該怎麼做？有能力做嗎？會不會又是個為了象徵與舊時代不同的「說文解字」的把戲？而同時間，有美國媒體報導，解放軍戰略也將有重大變革，過去編制高達3.5萬人的空降兵第15軍，將「改師建旅」，改編為更具機動性的旅級單位。如今的解放軍能在24小時內將約1萬兵力的空降師運至中國大陸任何地方，未來由空降師改為空降旅，則反應時間將更迅速，報導評估，這項變革的目標之一，可能是防範印度，而更具針對性的目標，正是台灣。這…，面對解放軍大規模空降，該如何「濱海決勝」？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)