6月起十分瀑布公園進入夏令時間 開放時間至下午6點
夏天到，遊玩時間也更充裕了！十分瀑布公園配合夏令時間，6月1日起到9月30日調整開放時間為9 點開始開放入園，17：30 最後入園，閉園時間為18：00。
新北市政府觀光旅遊局指出，十分瀑布公園開放時間分為夏令及冬令，夏令時間（6月至9月）9 點開始開放入園，17:30 最後入園，閉園時間為18:00；冬令時間（10月至5月）入園時間不變，16：30最後入園，閉園時間為17：00，提早1小時，以維護遊客安全。觀光旅遊局提醒，十分瀑布公園位於山區，傍晚離開時務必注意安全。
十分瀑布公園擁有全台最大簾幕式瀑布，免收門票，是新北市重要景點，吸引很多港、澳、日、韓及東南亞觀光客，遊玩路線包含鄰近的眼鏡洞瀑布、四廣潭吊橋、十分老街，更可搭乘平溪支線火車前往菁桐、平溪進行深度之旅，感受純樸小鎮風光及動人自然美景，體驗平溪傳統的天燈文化。
(中時電子報)
關鍵字：十分瀑布
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