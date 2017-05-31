醫界提「看時辰剖腹」加收錢 衛福部：不合理
為讓寶寶一生富貴、大吉大利，部分長輩會堅持「看時辰剖腹」，但在一例一休實行下，許多護理醫護半夜被call去開刀，將因影響人員調度，進而增加醫療院所的成本。台灣婦產科醫學會日前行文衛福部，盼能以價制量，針對該族群加收費用。衛福部則認為，另行收費等於認同、鼓勵病人來看時辰剖腹，並非合理的作為。
台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，醫學會從不鼓勵民眾「看時剖腹產」，也會要求學會的醫師，盡量拒絕病人類似的要求，但實務上，仍有少數家庭會堅持看時辰剖腹，像是半夜把醫師call來醫院，導致隔天因規定無法上班、額外增加人事成本，自然應該要額外付費；且若增加收費後，也盼能因以價制量，減少民眾提出這樣的要求。
衛福部醫事司司長石崇良指「根本就不應有看時辰剖腹的存在」，我國剖腹產比率約30~40％，比多數國家的20％高出不少，顯示台灣剖腹產比率的確偏高，且剖腹產對母子皆有風險，除了真的有醫療需要、緊急剖腹產以外的情況，否則根本不應剖腹，「醫師要教育民眾這樣的觀念」。
石崇良補充，醫界的這項要求「邏輯不通」，衛福部一旦同意增收該費用，等於是在政策上認同、甚至鼓勵民眾，只要付錢就可以看時辰剖腹，衛福部不會同意此要求。
(中時)
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