合作言承旭遭聯合抵制 趙麗穎發聲挺經紀人
近來網上傳聞久未拍戲的言承旭將到大陸與趙麗穎拍攝新劇《你和我的傾城時光》，兩大人氣藝人首次合作，勢必造成影迷期待，沒想到粉絲看到消息後竟聯合發起抵制，從劇組、導演、甚至男主角人選都中槍，而趙麗穎的經紀人也引來網友惡評攻擊，趙麗穎稍早則對此親自發聲了。
據《新浪娛樂》報導，由言承旭和趙麗穎主演的《你和我的傾城時光》預定下月開鏡，消息傳開後，網友搜到該劇組從編劇、公司、導演都有不良黑歷史，而趙麗穎的粉絲護主心切，紛紛湧到她經紀人黃斌的微博勸退，還有人質疑黃斌有投資，才會推薦自家人參演，不滿聲浪不斷，還有粉絲集體換大頭貼抵制趙麗穎的團隊。
對於外界批評，黃斌昨(30日)多次發文又秒刪，從截圖中，可見黃斌意有所指說：「黑子永遠在最光明的時刻蠢蠢欲動。自己人卻無論在合適都報以理解和溫暖。不解釋才是最終解釋」、「不是嘰嘰喳喳給別人看笑話，而是相信啊」，而粉絲仍不買帳，表示：「女演員青春期有限，每接一部戲都是至關重要，結果就把機會花費在新人班底對手上？」、「這部戲是為了你自己的利益接的嗎？」
或許是知道經紀人遭網友攻擊，趙麗穎今下午發出《楚喬傳》劇照，隨後留言說：「在這善惡彼伏的城，我與你共存。@一哥黃斌」，力挺經紀人，粉絲則無奈說：「真的希望妳越來越好」、「有些東西你真的要好好考慮清楚」、「無話可說，信你吧。」
(中時電子報)
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