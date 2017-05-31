黛妃過世皇室冷淡照走行程 哈利王子：媽媽真的死了嗎？

威廉王子(右圖左)和哈利王子(右圖中)以及父親查爾斯王子(右圖右)到肯辛頓宮民眾為黛妃(左圖)鮮花處致意。(圖/美聯社、shutterstock)

英國黛安娜王妃20年前在法國巴黎的隧道內出車禍傷重不治，近日紀錄片揭露，黛妃過世消息傳回英國的隔天，皇室仍照原訂的行程出席教會活動，舉止冷淡和平常沒有不同，這讓黛妃的幼子哈利王子既困惑又難過地問爸爸查理斯王子「媽媽真的過世了嗎?」，也讓聽到的人都感到心碎，甚至於黛妃的喪禮，也充滿各方的角力，威廉王子曾一度拒絕安排，走在黛妃的棺木後，只想低調送媽媽最後一程。

今年正逢黛妃逝世20周年，電視台近日也紛紛播出相關的紀錄片揭露這起震驚世人車禍意外的細節。Channel 5電視台先是在29日的紀錄片中，文件透露英國皇室在得知黛妃死亡的消息後，仍決定按照原本計畫至教會做禮拜，並在英國女王伊莉莎白二世擔心會讓兩位小王子更難過得情況下，規定皇室在隔天露面時不對黛妃之死發言，甚至還將皇宮裡的收音機和電視都藏起來。

紀錄片中黛妃傳記作者布朗(Tina Brown)表示，皇室面對黛妃的死，就像對待黛妃生前一樣，十分冷淡，這讓當時才15歲的威廉王子和12歲的哈利王子非常困惑，他們不明白為什麼大家看起來跟平常一樣，只是幾個小時前他們才從睡夢中被叫醒，並被通知母親已經死亡的消息，哈利王子甚至還問爸爸查理斯王子：「媽媽真的死了嗎?」，稚氣的口吻讓聽到的人都感到心碎。

皇家傳記的作者西沃德(Ingrid Seward)也表示，黛妃死後第一時間英國國民看到的就是兩位小王子去教會做禮拜，並且心中都在納悶：「皇室怎麼可以這樣做?他們才剛剛失去他們的母親」。

至於在黛妃的喪禮上，也充滿皇室和黛妃親屬之前的角力，和黛妃姊弟情深的弟弟查爾斯史賓瑟(Charles Spencer)認為自己應該走在棺木後送黛妃入土，但是當時已是黛妃前夫的查爾斯親王和治喪小組則都認為應該由兩名小王子走在棺木後，他們覺得未來有一天會成為國王的威廉王子，一定要在喪禮上有重要的位置，然而威廉王子卻拒絕了這項安排，他當時只想要低調的緬懷母親，直到查爾斯親王幾番說服下，才讓威廉王子走在黛妃棺後的畫面出現在世人眼前。

(中時電子報)