花1.5萬買安毒竟變冰糖 毒販哀號
買賣毒品多年沒吃過虧，23歲陳姓毒販花1萬5000元買安非他命，砸大錢買到冰糖卻不自知！警方不禁調侃「花1萬5000元買冰糖，真是虧大了！」
歸仁警分局仁德分駐所31日凌晨接獲情資，掌握轄區某飯店內有人正開毒趴，警方當場逮捕陳姓主嫌等3人，查扣一批安非他命、毒咖啡包，連同來買毒的5人一併就逮，警方查扣發現，其中一包毒品竟是冰糖，陳嫌當場哀號「可惡，被騙了！」
警方指出，仁德分駐所今日凌晨由副所長李璧池率員前往該飯店查察，當場緝獲意圖販賣持有毒品之陳姓嫌犯等共計3名，其中1名另涉詐欺案通緝），並查扣第二級毒品安非他命（毛重2.3公克）、毒咖啡包（毛重62.1公克）及毒咖啡包分裝袋等物，警方現場調查期間，有5人陸續前來購買毒品人，均一同帶回調查。
歸仁警分局調查，陳姓主嫌為方便買賣毒品，長期以飯店為家，在該飯店內居住長達半年之久，為規避警方查緝，每週更換飯店房間1次，每周換1層樓住，很多老買家都深諳門路，直驅飯店買毒，但飯店並不知情，被警方查獲時，也一臉錯愕。
警方指出，立法院已於5月26日三讀通過毒品危害防制條例部分條文修正案，修正條文明定「特定營業場所人員知悉有人在內施用或持有毒品，未通報警察機關處理者，由直轄市、縣市政府處負責人新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，其屬法人或合夥組織經營者，併同處罰之；情節重大者，各目的事業主管機關得令其停止營業6個月以上1年6個月以下或勒令歇業」。
警方也不厭其煩呼籲相關業者（夜店、飲酒店、旅館、觀光旅館），應履行通報義務，發現可疑持有或施用毒品者，必須通報警方處理，知情不報者最高可罰100萬元，嚴重者可勒令歇業。
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(中時)
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