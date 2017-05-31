川普推特創新字 「covfefe」引網友熱議

川普在推特上發明了新字covfefe引發熱議。（取自推特）

還有媒體發起投票，討論到底covfefe該怎麼念。(取自推特)

美國總統川普在31日凌晨12點在推特上發布推文，但卻出現了神奇的單字「covfefe」，且經過了超過4小時仍未修改，讓人不禁好奇他究竟想表達的是什麼意思。

川普推特上寫到「儘管不斷的負面新聞covfefe」(Despite the constant negative press covfefe)，不僅語句未完，covfefe這個單字也讓所有媒體熱烈討論。

covfefe這個字並不存在於韋氏辭典中，有媒體猜測川普可能是要打coverage、conference等字，甚至有媒體還發起到底要怎麼正確唸出covfefe這個字的投票。

covfefe瞬間成為推特上最紅的標籤(hashtag)，在推特上一共有超過61萬條推文都在討論著這個單字，covfefe也成為網友拿來惡搞的單字，例如川普選舉時的口號Make America great again就被改成了Make America covfefe again，還有人說5月30將成為新的國定假日covfefe節…一共有超過61萬條推文都在討論著covfefe這個單字。

(中時電子報)