川普推特創新字 「covfefe」引網友熱議
美國總統川普在31日凌晨12點在推特上發布推文，但卻出現了神奇的單字「covfefe」，且經過了超過4小時仍未修改，讓人不禁好奇他究竟想表達的是什麼意思。
川普推特上寫到「儘管不斷的負面新聞covfefe」(Despite the constant negative press covfefe)，不僅語句未完，covfefe這個單字也讓所有媒體熱烈討論。
covfefe這個字並不存在於韋氏辭典中，有媒體猜測川普可能是要打coverage、conference等字，甚至有媒體還發起到底要怎麼正確唸出covfefe這個字的投票。
covfefe瞬間成為推特上最紅的標籤(hashtag)，在推特上一共有超過61萬條推文都在討論著這個單字，covfefe也成為網友拿來惡搞的單字，例如川普選舉時的口號Make America great again就被改成了Make America covfefe again，還有人說5月30將成為新的國定假日covfefe節…一共有超過61萬條推文都在討論著covfefe這個單字。
(中時電子報)
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