美2核動力航母罕見同現身日本海 向北韓施壓

北韓連續3周朝日本海發射彈道飛彈，使緊張局勢日升，美國為了向北韓展現強大的軍力，美國海軍兩艘核子動力航空母艦「雷根號」和「卡爾文森號」31日同時現身日本海，預計將在這一、兩天內舉行聯合軍演，兩艘核動力航母同時現身日本海乃史無前例。

日本電視台31日凌零0時30分左右，空拍到雷根號駛經津輕海峽後，朝日本海方向航行的畫面。以美國海軍橫須賀基地為母港的雷根號於本月16日結束定期維修，從橫須賀基地出港，隨後也駛向日本海。

以卡爾文森號為中心的美國航母打擊群已在日本海巡航，負責監視北韓的動作，加上雷根號之後，兩艘美國海軍航母同時現身日本海乃罕見的特例。預計兩艘這一、兩天將舉行為期數日的聯合演習。

CNN電視台報導，雷根號出航有數艘水上軍艦和2艘潛艦隨行，與卡爾文森號經數天的演訓之後，卡爾文森號將朝母港母港、美國西岸的聖地牙哥出發。

日本時事通信社報導，雷根號將在聯合軍演結束後，與卡爾文森號交接，在日本海負責西太平洋的警戒、監視任務。

日本海上自衛隊的護衛艦最近也預定與雷根號在日本海的中南部舉行聯合軍演，日媒稱可能是日向號護衛艦。海自4月時已與卡爾文森號舉行聯合軍演，這次又與雷根號舉行聯合演習，目的是想藉由此舉展現與美國航母的緊密合作，以軍力向北韓施壓，以牽制持續挑釁的北韓。

(中時)