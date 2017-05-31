議員摃上教育局長 賴清德化身醫師診斷病因

台南市議員蔡育輝市政總質詢猛批教育局，還製作「白賊局長」的人形看板置放議場。（洪榮志攝）

台南市議員蔡育輝多次質詢槓上市府教育局長陳修平，今天總質詢又再度猛批教育局，還製作「白賊局長」的人形看板置放議場。質詢結束前，市長賴清德主動扮演和事佬對蔡說，「我以一個醫師的身分來看，你是想要和她做朋友」，引發一陣竊笑，讓氣氛降溫不少。

這場風波的導火線，係因蔡育輝先前多次向教育局索取全市教育替代役男的宿舍照片時，被教育局以此舉恐將違反個資法拒絕引發。但蔡育輝卻認為，此事涉及公眾利益，加上他身為民代，依法也有權索取資料，教育局不該拒絕。

由於雙方各自堅持立場，蔡育輝除多次質詢此事外，今天在市政總質詢時，更要求陳修平站到報告台備詢，並製作一個陳修平的人形看板，主標題是「白賊局長」，還痛批教育替代役男的住宿環境及設施老舊，他為地方爭取經費，也邀請教育局長現勘，卻一再受到漠視，甚至要資料也要不到，議員當得毫無尊嚴。

(中時)