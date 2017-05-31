議員摃上教育局長 賴清德化身醫師診斷病因
台南市議員蔡育輝多次質詢槓上市府教育局長陳修平，今天總質詢又再度猛批教育局，還製作「白賊局長」的人形看板置放議場。質詢結束前，市長賴清德主動扮演和事佬對蔡說，「我以一個醫師的身分來看，你是想要和她做朋友」，引發一陣竊笑，讓氣氛降溫不少。
這場風波的導火線，係因蔡育輝先前多次向教育局索取全市教育替代役男的宿舍照片時，被教育局以此舉恐將違反個資法拒絕引發。但蔡育輝卻認為，此事涉及公眾利益，加上他身為民代，依法也有權索取資料，教育局不該拒絕。
由於雙方各自堅持立場，蔡育輝除多次質詢此事外，今天在市政總質詢時，更要求陳修平站到報告台備詢，並製作一個陳修平的人形看板，主標題是「白賊局長」，還痛批教育替代役男的住宿環境及設施老舊，他為地方爭取經費，也邀請教育局長現勘，卻一再受到漠視，甚至要資料也要不到，議員當得毫無尊嚴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。