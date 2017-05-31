新瓦屋生活小學堂暑假課程開跑

新竹縣新瓦屋生活小學堂將在暑假精心規畫包括手作藝術等29門課程，充實大小朋友的暑期生活。（陳育賢攝）

新竹縣新瓦屋生活小學堂在今年暑假精心規畫了29門課程，包含「六家FUN學趣─新瓦屋舊情也綿綿」、「懷舊木作：戀戀好時光」、「夏日風味小果醬」等富含客家文化、手作藝術體驗課程，即日起開放報名，豐富親子們暑期的生活。

縣長邱鏡淳表示，今年文化局和新瓦屋駐村團隊合作規畫生活小學堂夏令營，透過手作體驗、故事遊戲帶領大家認識客家文化，同時推廣藝術生活化、生活藝術化，以寓教於樂、做中學習的方式，讓大、小朋友的夏日生活更充實、更富趣味。

文化局長張宜真指出，生活小學堂夏令營除新瓦屋駐村團隊─13好市集、打幫你樂團、調色盤、思微藏物生活空間等安排多元課程，帶領大家體驗藝術創作的樂趣及認識新瓦屋的歷史文化，更邀請到曾參與客家青年返鄉創業啟航計畫、「醬醬屋」的創辦人范少怡，帶大家製作無毒健康的「夏日風味果醬」。

新瓦屋生活小學堂各項課程即日起接受報名，詳細內容及報名方式可至新竹縣文化局官網熱門活動查詢，或至文化局服務台、新瓦屋服務台及駐村單位索取簡章。

(中時)