大陸境內外人民幣價差至2個半月來最大
新浪財經報導，近日離岸人民幣迅速飆升，至31日周三午後兌美元已升至6.78，對在岸人民幣的溢價一度擴至逾500點，創下今年3月15日以來最大。過去5個交易日，兩地價差倒掛均在200點以上。
對此，德國商業銀行駐新加坡經濟學家周浩表示，自中國人民銀行在端午節前宣布將「逆週期因數」列入人民幣中間價計算機制後，中間價的指導性意義再度加強，境內外即期價差擴大，可能導致跨產品套利再度出現；另外，中間價（指導價格）與即期價格（市場價格）之間出現的價差，也可能帶動境內外遠期市場（NDF和DF）之間的套利。
(工商)
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