詐領助理費 前議員楊麗玉一審判刑8年半
前台南市議員楊麗玉被控勾結2名助理，詐領2010到2014年的助理費合計255萬多元，台南地方法院依貪汙治罪條例等罪，判處楊麗玉有期徒刑8年6月，褫奪公權5年；助理郭月娥處刑5年6月，褫奪公權3年；助理陳銘鴻處刑5月，全案仍可上訴。
58歲的楊麗玉為民進黨籍，曾擔任台南縣第13、15、16屆縣議員、民進黨黨團總召及第一屆直轄市台南市議員，但在競選第2屆台南市議員時敗選。
一審指出，2010年底到2014年底楊麗玉在擔任升格後的第一屆台南市議員時，不僅聘請相識10多年的好友郭月娥擔任隨身助理，還另聘陳銘鴻擔任助理，並將議員服務處設在郭月娥位於麻豆區的住處。
後因積欠債務需清償，再加上選民服務與選舉時需花錢，楊麗玉竟利用職務上的機會，以申報人頭、以少報多及表面停聘郭月娥、陳銘鴻私下卻讓他們繼續工作等3種手法，在4年任內共詐得市議會助理補助費255萬元。案經台南地檢署偵結起訴。
一審法官認為，楊麗玉身為市議員，理應自律做為選民榜樣，卻因可運用資金不足，以高報助理薪資等方式，詐領台南市議會公費助理補助費。至於郭月娥是楊麗玉友人又具有助理身分，不知規勸楊不要違法，反因與楊情誼被動配合，拿取不該拿的款項；陳銘鴻則是大學法律系畢業，但為獲取擔任公費助理的機會，竟違背學識盲從楊的指示，所為也有可議之處，因此3人均判有罪。
(中時)
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