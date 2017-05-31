張小月：兩岸新問卷 非任一方可單向解答

陸委會主委張小月5月31日表示，兩岸面對的新問卷，不是任一方可以單向處理或解答。(陳君碩攝)

陸委會主委張小月5月31日在出席台商端午節座談活動時致詞表示，兩岸關係是互相的，我們面對的新問卷，不是任一方可以單向處理或解答，應該讓民眾福祉成為雙方釋放善意的新起點；希望與大陸共同維護兩岸關係和平穩定的目標，持續溝通對話尋求兩岸可能的合作機制新模式。

張小月致詞時表示，今年是兩岸交流30周年，30年之間兩岸關係有起有伏，但憑著雙方的智慧及善意，已經累積豐富的交流成果，證明兩岸可在相互諒解、求同存異的思維下，和平的交流往來。去年520蔡總統就職演說，提出將依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法令來處理兩岸事務，就是依據台灣民意最大公約數，向對岸表達的最大善意及彈性。

張小月說，近一年來，亞太情勢與兩岸關係面臨許多挑戰，蔡總統最近接受媒體專訪，提出了「新情勢、新問卷、新模式」，是總統自去年520以來兩岸關係的主張、對未來發展的呼籲，也是善意的期許。兩岸面對新的區域及外部新情勢，中國大陸要採取善意的態度，兩岸共同面對、思考與合作。

張小月表示，兩岸關係是互相的，我們面對的新問卷，不是任一方可以單向處理或解答，應該讓民眾福祉成為雙方釋放善意的新起點；我們希望共同維護兩岸關係和平穩定的目標，持續溝通對話尋求兩岸可能的合作機制新模式。

(旺報)