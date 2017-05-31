百萬名車高調停紅線 通緝犯被逮

台南市警六分局金華所巡佐羅文錦、警員謝宇軒晚上執行巡邏勤務，行經建南路與中華西路口時，發現有一輛賓士車在紅線上違規停車，本以為車上沒人，準備逕行舉發，走近一看，才發現該車怠速未熄火且未開啟車燈，車上坐著一名男子行跡可疑，經盤查發現是有多項前科的鄭姓通緝犯。

警方指出，這名鄭姓犯嫌年約30多歲，有家暴、毀損、吸食海洛因、安非他命等一、二級毒品等多項前科。他從十九歲就有犯罪紀錄，多次出入警察機關，此次竟高調將百萬名車停在紅線上，引起警方注意而被員警輕鬆逮獲。

警方表示，上前主動盤查的金華所警員謝宇軒是警專31期畢業，雖只從警2年，但因父親也是員警，因此激發他與弟弟投考警校的動機，更造就了敏銳的觀察力，如今父子3人都在警界的第一線服務。

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(中時)