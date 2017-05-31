遠見調查　鄭文燦首度擠身五星市長

《遠見雜誌》公布2017年「縣市長施政滿意度調查」，桃園市長鄭文燦是首度躋身五星俱樂部的新秀。（甘嘉雯攝）

《遠見雜誌》公布2017年「縣市長施政滿意度調查」，桃園市長鄭文燦首度躋身五星俱樂部的新秀，鄭文燦感謝市民朋友的肯定，在大家共同努力下，升格後的桃園天天在進步，各項指標排名都較升格的第一年，往前進步1倍，不滿意度是6都最低的僅10.6％，代表桃園的各項市政建設，正在市民普遍接受的正確軌道上繼續前進。

「我會盡全力把市長的角色做好，不只是要領導桃園的進步，也要代表桃園來發聲，希望桃園能夠成為台灣經濟發展的火車頭」，鄭文燦說，桃園進步的快，發展的腳步也很快，也正因如此，升格2年多，已經有超過10萬人選擇在桃園落腳、定居。

鄭文燦表示，這代表許多的新市民朋友，他們認為桃園的生活條件、居住條件、工作的品質等是可接受的。

(中時)