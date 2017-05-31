陷財務危機 日神社副業求生
莊嚴素雅、深具日本文化風情的日本神社，隨著日本經濟與社會變化，許多神社也深陷財政危機，為了傳承百年甚至是千年歷史，日本神社也不得不依靠土地開發等副業才能在現實世界維持下去。
根據統計，全日本的寺廟宇神社共有18萬間，多數屬於木造建築維修成本十分昂貴。不過只有不到4成的日本人自認有宗教信仰，更別提願意捐獻金錢維修神社，所以全日本有財務危機的廟宇神社不在少數，他們只有倚靠副業維持下去。以往婚喪喜慶典禮的舉行是神社主要收入來源，只是日本經濟萎靡、社會少子化的結果，喜事變少就連喪事的規模也大不如前。
有些神社另闢蹊徑，曾經舉行相親交友活動、歌唱比賽、甚至是插花大賽來增加收入，如今最優厚的收入來源可能來自神社的地皮。在東京等大城市中，神社寺廟往往坐落於最精華的區域，因此土地開發商紛紛上門洽談合作，興建飯店、辦公大樓與豪華公寓。而且只要符合建築規定，沒有任何法律能夠禁止廟宇神社在自己的土地上大興土木。
舉例來說，具有千年歷史又是聯合國登錄世界遺產的京都賀茂御祖神社，正在附近林地上清出建築工地，準備蓋每戶售價高達兩百萬美元的高級公寓。神社進行商業土地開發自然引起信徒與周遭居民反感，就連僧侶們也未能認同這種赤裸裸的商業交易。所以中庸之道就是做起民宿生意，由合作廠商在神社地皮上組裝可供住宿的房間供遊客租用住宿。業者表示這類「朝聖宿坊」基本上就跟旅社飯店一樣，只不過具備傳統日本審美情趣。
(中時電子報)
文章來源：bloomberg
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